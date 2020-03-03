Duacı, Çamlıca, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı, Başköy ve Gaziler mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti ile mahalle sakinleri, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip başsağlığı dileklerini iletti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini kaydetti.