Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'lılardan Mehmetçiğe destek
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesindeki vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit düşmesinin ardından düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Duacı, Çamlıca, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı, Başköy ve Gaziler mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti ile mahalle sakinleri, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip başsağlığı dileklerini iletti.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini kaydetti.
Etiketler: antalya Kepez ilçesiSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 13:28
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