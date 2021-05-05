Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Manisa-Gürle Mahallesi yolunda H.B'nin kullandığı otomobil, devrildi.
Kazada sürücü H.B. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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