Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük’ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Derebaşı köyü yakınlarındaki orman yolunda Ersin K. yönetimindeki Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Bir süre sürüklendikten sonra yolun kenarında devrilerek ters duran kamyonetin sürücüsüyle 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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