Derebaşı köyü yakınlarındaki orman yolunda Ersin K. yönetimindeki Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra yolun kenarında devrilerek ters duran kamyonetin sürücüsüyle 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.