Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Göksu Caddesi’nde meydana geldi. Abdullah F. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı hızlanan otomobil Göksu Caddesi’ne çıkarak burada önce kaldırıma çıktı ardından yol kenarında bulunan çocuk parkının istinat duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönene otomobilde sürücü Abdullah F. ile Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yüzünden yaralanan sürücü Abdullah F. ise tedaviyi kabul etmeyerek ambulansa binmedi.

Olay sırasında çocuk parkının sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.