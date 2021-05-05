Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'nde, Levent C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile eşi Gamze C. yaralandı.
Sürücü Levent C, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı, eşi ise otomobilde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekibi, kadını sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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