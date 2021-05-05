Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş "Niğşah", "Onaran", "Saruhan", "Nam", "Leventbey", "Muratbey" ve "Nahita" cinsi yerli patates tohumları, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu'nun 6 dönümlük tarlasına deneme amaçlı ekildi.

Ekim programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl 6 bin 400 dekar olan patates ekim alanını bu yıl 10 bin dekara çıkarmak istediklerini söyledi.

Yozgat'ta özellikle yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla son 3 yıldır deneme ekimlerinin yapıldığını anlatan Özkaya, bugün de 7 çeşit yerli tohumu toprakla buluşturduklarını belirtti.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da geçen yıl 700 dekara patates ektiğini, bu yıl ise 1500 dekarda ekim yapacağını ifade etti.

İlçede son 4 yıldır patates ekiminin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Demiroğlu, "Avrupa'dan gelen tohumlara nazaran yerli ve milli tohumları görmek istedik. İnşallah 4 ay sonra hasatta iyi neticeler alırız." diye konuştu.

Programa, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Gülnar ve çiftçiler de katıldı.