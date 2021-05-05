Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 4. kattaki evlerinin penceresinden kamyonetin kasasına düşen çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, alınan bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde yaşayan Aysu-Kabil Uykutalp çiftinin kızları Miray, odada yalnız olduğu sırada pencereden, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü.
Diğer odada boya yapan anne-baba, komşularının çığlığı üzerine durumu fark etti.
Uykutalp çifti, Miray'ı kendi araçlarıyla yakındaki özel hastaneye götürdü. Küçük kız, buradaki müdahalenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Miray Uykutalp'ın vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Amca Metin Uykutalp, AA muhabirine, yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğunu, çocuğun odada kaydırakla oynarken pencereden düşmüş olabileceğini söyledi.
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