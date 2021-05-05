Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sınır hattında uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te Suriye sınır hattında 2 kilogram esrar ve 1470 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yurda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Öncüpınar Mahallesi'nde sınır hattında poşette 2 kilogram esrar ve 1470 uyuşturucu hap bulundu.
Ekipler, uyuşturucuyu bırakan şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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