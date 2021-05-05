TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Douala ve Yaounde’de düzenlenen teslim törenlerine Kamerunlu yetkililer, dini önderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yerel halk katıldı.

Yaounde’deki törende konuşan Yaounde Merkez Camii İmamı Mohaman Saminou, TİKA’nın bu yıl da yoksul ve mazlumları unutmadığını belirterek Türkiye’ye şükranlarını sundu.

TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden de “Erenler Sofrası başlığı altında organize edilen ramazan programları vesilesiyle Türk halkının barış ve dayanışma mesajı tüm dünyaya ulaştırılıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl Douala, Yaounde, Ngaoundere ve Garoua olmak üzere Kamerun’un 4 farklı şehrinde gerçekleştirilen gıda yardımları ile binlerce kişiye Kovid-19 salgınının ağırlaştırdığı olumsuz ekonomik koşullarda destek verilmesi amaçlanıyor.

İçerisinde pirinç, ayçiçek yağı, salça, tuz, şeker gibi temel besinlerin bulunduğu 1200 koli, düzenlenen törenlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yoksul ve yaşlılara yönelik gıda paketleri ise evlere teslim ediliyor.

Bu yıl TİKA, 5 kıtadan 87 ülkede tertip edilen ramazan ayı organizasyonları ile yüzbinlerce kişiye gıda malzemeleri ulaştırarak yardım ve paylaşma kültürünü farklı coğrafyalara taşıyor.