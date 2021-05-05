Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda bir yolcu otobüsünü takibe aldı.
Güzergah üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, Afgan uyruklu 16 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken araca da el konuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Emniyet Genel Müdürlüğü
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