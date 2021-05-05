Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aydın-Denizli karayolu Nazilli Organize Sanayi girişi, Şehit Fehmi Şahin Kavşağı’nda kaza meydana geldi. Melih K. idaresindeki kamyonet ile Cemil I. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yol devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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