Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgayla ilgili 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası verildi.