Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 12 kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 12 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgayla ilgili 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası verildi.
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