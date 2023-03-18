Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Hisarkapı Kavşağı'nda, Ahmet İ.'ın kullandığı hafif ticari araç, Fadime K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savrulan Fadime K. ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fadime K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hatay'dan gelen depremzede ailenin bulunduğu diğer araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Manisa
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