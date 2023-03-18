Kaza, gece yarısı Ceyhan- Kadirli Karayolu Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi.

Beyazıt E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Beyazıt E. ile otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.