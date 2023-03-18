Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 03:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Ceyhan- Kadirli Karayolu Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi.
Beyazıt E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Beyazıt E. ile otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Adana
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