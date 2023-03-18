Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 01:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da konteyner yüklü tır, başka bir tıra çarptı: 1 yaralı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde konteyner yüklü tır, kırmızı ışıkta duran başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden Yunus A. idaresindeki konteyner yüklü tır, kırmızı ışıkta durduğu esnada aynı istikamete seyir halinde olan Hikmet A. idaresindeki konteyner yüklü tır arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, Hikmet A. hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Hikmet A., sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken kazaya karışan tırların aynı firmaya ait olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya
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