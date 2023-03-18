Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osman Kılıç idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Denizkent Mahallesi mevkiinde Aziz Aydoğan yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, her iki sürücünün yanı sıra Osman Kılıç'ın yanındaki eşi Ayka Kılıç yaralandı.
Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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