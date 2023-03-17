Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te çöken tavanın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kilis'te depo olarak kullanılan yerin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.
Saatli köyünde tarım işçisi olarak çalışan Yusuf H., bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan tek katlı yapıya girdi.
Bu sırada beton tavanın çökmesi sonucu Yusuf H, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Yusuf H'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Yusuf H'nın cesedi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kilis
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