Saatli köyünde tarım işçisi olarak çalışan Yusuf H., bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan tek katlı yapıya girdi.

Bu sırada beton tavanın çökmesi sonucu Yusuf H, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Yusuf H'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf H'nın cesedi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.