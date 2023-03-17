Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde, Suat K. ile Eray K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Suat K, üzerinde taşıdığı tabancasıyla 3 el ateş ettiği Karadeniz'i yaraladı.
Karadeniz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Pazar Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Suat K, polise teslim oldu.
Etiketler: Rize
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