Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı
Hakkari'de devrilen öğrenci servisindeki 2'si özel gereksinimli öğrenci 4 kişi yaralandı.
Ahmet D. idaresindeki öğrenci servisi, Durankaya beldesi yolunda devrildi. Kazada, 2 özel gereksinimli öğrenci ile sürücü ve bir personel yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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