Ahmet D. idaresindeki öğrenci servisi, Durankaya beldesi yolunda devrildi. Kazada, 2 özel gereksinimli öğrenci ile sürücü ve bir personel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.