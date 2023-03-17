Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de köpeğe çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin köpeğe çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Ali K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kalecik kara yolunun 7. kilometresinde yola çıkan köpeğe çarparak refüjdeki su tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Eda K., Nehir K. Nuray K. ve Recep K. yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen yaralılardan Recep K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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