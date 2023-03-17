TÜİK, 2022 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini paylaştı. Verilere göre Zonguldak’ta yaşlı nüfus 85 bin 182 kişi oldu.



Zonguldak’ta 15 bin 504 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü. İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı istatistikleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Zonguldak'ın toplam 588 bin 510 olan nüfusunun 291 bin 854'ünü erkek, 296 bin 656'sını kadın nüfusu oluşturdu.



Yaşlı nüfus 85 bin 182 olarak açıklanırken yaşlı nüfusun 38 bin 78'ini erkek 47 bin 104'ünü kadın nüfusu oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 14,5 oldu.