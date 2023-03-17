Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklu
Kırşehir İl jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırşehir'de yabancı uyruklular üzerinde yapılan araştırmada A.M. adlı bir kişi hakkında inceleme başlatıldı. Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M., Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda göz altına alındı. İl Jandarma komutanlığı'nda ifadesi alınan A.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kırşehir E tipi cezaevine gönderildi. Öte yandan, jandarma timlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
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