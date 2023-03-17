Olay dün sabah 10.30 sıralarında Nallıhan Ankara kara yolunda Eymir beklemesi mevkiinde meydana geldi.



Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden tırın sürücüsü şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü tırdan çıkararak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.