Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nallıhan Ankara yolunda tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Nallıhan Ankara kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyeti kaybedilen tır devrildi. Devrilen tırda bir kişi yaralandı.
Olay dün sabah 10.30 sıralarında Nallıhan Ankara kara yolunda Eymir beklemesi mevkiinde meydana geldi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden tırın sürücüsü şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü tırdan çıkararak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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