Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 6 üreticiye 67 dekar alana ekilmek üzere 800 kilogram nohut tohumu teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tohum teslim töreninde yaptığı konuşmada, Trakya'da tarımın daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Çiftçileri her zaman desteklediklerini ifade eden Aksoy, "İlimizde insan beslenmesi için vazgeçilmez olan baklagillerin üretimini artırmak amacıyla hazırlanan bu projeyle 10-15 ton verim beklemekteyiz. Bu projede Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen azkan çeşidinin çiftçi memnuniyeti de gözetilerek yüzde 75 hibe destekli olarak verildi. Verim artışı dışında küçük aile işletmeleri içinde ek gelir oluşturacak bu proje hepimiz için ortak bir kazanç sağlayacaktır" diye konuştu.

Aksoy, projenin Kırklareli tarımına hayırlı olmasını temenni ederek çiftçilere bereketli sezon diledi.