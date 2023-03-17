Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Uşak'ta polis ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü E.T. emniyetteki işlem sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uşak
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