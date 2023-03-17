"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cizre Hz. Nuh Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Hatice Atan, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Yasin, hatim ve salavat kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Mevlit programında hatim ve okunan Yasin-i Şerifleri teslim ettik" dedi.

Programa katılanlara tatlı dağıtıldı.