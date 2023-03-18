Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde büfeye silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan büfe işletmecisi R.B’ye, husumetli olduğu öğrenilen Y.K. silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırı sonucu her iki bacağından yaralanan R.B, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan Y.K, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun
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