Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Ö.A. ile Mustafa Boral arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Boral bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Boral, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ö.A. gözaltına alındı.