Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur’da seyir halindeki tankerde yangın
Burdur'un Bucak ilçesinde hareket halindeki tankerde çıkan yangın için ekipler seferber oldu.
Yangın, saat 22.15 sıralarında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi.
Antalya istikametine gitmekte olan bir lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen tankerin balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Burdur
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