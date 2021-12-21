Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a, Kırgız Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası verildi.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, üniversitede düzenlenen Türk Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni’nde Rektör Alpaslan Ceylan’a Üstün Hizmet Madalyası ve beratı takdim etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bakan Azamat Camankulov, Dünya Göçebe Oyunları’nın 16 Aralık 2021 tarihinde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın, Dünya Göçebe Oyunları’nın 2012’de hayata geçirilmesinden itibaren daha da gelişmesi için her türlü katkıyı sunduğunu, her etkinliğe katıldığını, bilimsel olarak geliştirilmesi için de büyük emek verdiğini söyledi.

"Kırgız-Türk halkları arasındaki gönül bağının pekiştirilmesinde etki sahibi"

Azamat Camankulov, "Dünya Göçebe Oyunları’nın UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasında ve dünyaya tanıtılmasında büyük emeği olan önemli şahıslardan biri de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dır. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan’ın bilim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine de çok önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Camankulov, Türkistan coğrafyasında 25 yıldır yaptığı çalışmalarla Türk dünyasına büyük hizmetlerde bulunan Ceylan’ın kardeş Kırgız-Türk halkları arasındaki gönül bağının, dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesinde de etki sahibi olduğunu vurguladı.

Kendisine madalya vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Azamat Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini, ortak pek çok projeye birlikte imza atacaklarını söyledi.

"Bu madalya çalışma aşkımı artıracak"

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan madalyayı alırken, "Benim bir vatanım da Kırgızistan’dır. Beni bu göreve layık bularak Kırgızistan’a hizmet etmemi sağlayan Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha hürmetlerimi, sonsuz şükranlarımı sunarım. Sayın Cumhurbaşkanımı mahçup etmemek için gecemi gündüzüme katarak çalışmaya devam edeceğim. Bu madalya da benim çalışma aşkımı artıracak bir unsurdur" dedi.

Büyük bir samimiyet içinde geçen madalya takdimi sırasında Camankulov ve Ceylan birbirleriyle kucaklaştılar.

Üniversitede birçok ilke imza atıldı

Alpaslan Ceylan’ın Manas Üniversitesi’ne atanmasından bu yana geçen 1,5 senede üniversitede büyük gelişmeler yaşandı.

Teknik, teknolojik, fiziki altyapıdaki, yönetim ve iş süreçlerindeki gelişmelere öncülük eden Rektör Alpaslan Ceylan, gelişimine senelerdir hizmet ettiği geleneksel oyunların ve sporların üniversite kampüsünde yer etmesini de sağladı.

Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde Manaslı gençlerin, mensupların ve halkın faydalanması için geleneksel oyun ve spor alanı kurulurken, üniversitenin kök börü takımı oluşturuldu. Sürekli ve nitelikli bilimsel çalışmaların yapılması için Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma Enstitüsü açıldı.