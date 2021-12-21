Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakım için bekleyen vagonda yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye İlçe Garı'nda bakım yapılmak üzere bekleyen vagonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer vagonlara sıçramadan kontrol söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan tren istasyonunda bakımı yapılmak üzere bekletilen personelin kullandığı vagonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gara, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek soruşturma başlattı.
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