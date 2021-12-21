Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan tren istasyonunda bakımı yapılmak üzere bekletilen personelin kullandığı vagonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gara, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek soruşturma başlattı.