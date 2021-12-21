Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın'ın Ulus ilçesinde okullar tatil edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de tatil süresince izinli sayılacakları vurgulandı.
Etiketler: Bartın Kamu Personel Kar Yağışı
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