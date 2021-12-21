Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan 12 sürücü dronla tespit edildi
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır ve otomobil sürücülerini jandarma ekipleri havadan dron ile tek tek tespit etti. Kırmızı ışığı hiçe sayarak yollarına devam eden 12 sürücüye kişi başı 314 TL trafik cezası kesildi.
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzeri Emirdağ ilçesinde trafik denetimlerine ara vermeden devam eden Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ışık ihlali yapan sürücüleri belirledi.
Kavşaklarda kırmızı ışığı hiçe sayarak geçiş yapan sürücüleri dron ile havadan tek tek tespit eden ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında sürücülere durdurup cezai işlem uyguladı.
Toplam 3 bin 768 TL para cezası
Ekipler kırmızı ışığa riayet etmeden geçiş yapan ve çoğunluğunu tır sürücülerinin oluşturduğu 12 sürücüye toplamda 3 bin 768 TL trafik cezası kesti.
Etiketler: Afyonkarahisar Denetim Trafik
Son Haberler
- 18:08
- 18:05
- 17:57
- 18:05
- 17:49
Sıradaki Haber
Nevşehir'de enerji nakil kablolarını çalan şüpheliler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz