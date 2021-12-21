Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Etiketler: Çaykur Rizespor Rize Sivasspor
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