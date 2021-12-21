Bayburt merkeze önceki gün yağan kar gündüz hava sıcaklığıyla erirken, yüksek kesimlerde aralıklı tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt - Trabzon sınırı Soğanlı dağındaki 3 köyde ise vatandaşların evlerini kışın boşaltarak şehirde ikamet etmeleri üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kardan dolayı daralan yollarda çalışma yaparak yol genişletme çalışmasını da tamamladı.

"Doğu Anadolu’da 3 ilde 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor"

Erzincan, Erzurum ile Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan’da 29, Erzurum’da 583, Ağrı’da 69 olmak üzere toplamda 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor"

Tipi ve görüş olmaması nedeniyle dün ara ara trafiğe kapatılan Erzincan-Tunceli kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

"Tedbirli olun" uyarısı yapıldı

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esecek. Bölgede fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Bayburt ve Erzurum'da 2, Ağrı ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Tunceli'de 2, Ağrı ve Erzincan'da 1, Ardahan'da 0, Bayburt, Erzurum ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olması bekleniyor.