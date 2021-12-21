Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ahır yangınında 2 inek telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da, bir ikametin alt katında bulunan ahırlıkta çıkan yangında 2 inek yanarak telef oldu.
Adıyaman merkez İndere (Zey) köyünde ikamet eden Abdurrahman Eğilmez’e ait evinin alt katında bulunan ahırda yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Durumu fark eden ev sahibi ile köylüler itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü.
Yangında 2 inek yanarak telef olurken, ikamette ve ahırda maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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