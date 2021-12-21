Adıyaman merkez İndere (Zey) köyünde ikamet eden Abdurrahman Eğilmez’e ait evinin alt katında bulunan ahırda yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden ev sahibi ile köylüler itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü.

Yangında 2 inek yanarak telef olurken, ikamette ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.