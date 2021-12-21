Olay, İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Öz Evliya Çelebi Sokakta meydana geldi. Bina yapmak için hafriyat alan inşaat firmasının iş makinesi, duvarın dibine fazla yanaştı. Yağmurun da etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin ardından gelen gürültünün şiddetiyle vatandaşlar panik içerisinde sokağa döküldü.

Tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tedbir amaçlı bölgedeki 2 evi boşalttı. Gündüz yüklenici firma yetkilileri bölgeye giderek, çalışmalarına başladı.