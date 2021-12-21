Tatbikat kapsamında senaryo gereği belediye binasının 2. katı ile Bien Bilgi Evi'nin 3. katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince binalarda mahsur kalan personel merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sedye yardımıyla tahliye edildi.

"Hazırlıklı olmak için öğretiyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, belediye personeline acil durumda, depremde ve yangın esnasında nasıl davranılacağı, hangi müdahalelerin yapılması gerektiği konularında bilgi verildiğini belirterek, "Binamızdan bir yaralıyı ve mahsur kalan vatandaşımızı kurtardık. Teorik bilginin yanı sıra bahçede toplanan personele yakılan ateş üzerinde yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı gösterildi. Allah bizi böyle felaketlerle sınamasın, olmasın diyoruz ama olduğunda da hazırlıklı olmak üzere belediye personelimiz ile birlikte öğretmeye devam ediyoruz" dedi.