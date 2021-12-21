Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerdeki yaylaların yanı sıra köy ve bazı mahalleler, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı mahalle ve yüksek kesimli bölgelerde, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.

"İnsan buraya geldiği zaman tarihi koklayabiliyor"

Manzaranın tadını çıkarmak için tarihi mahalleye giden Ali Turakoğlu, "Kış ayında sık sık Süleymaniye Mahallesi'ne gelirim. Kar manzarası çok güzel oluyor. Yağan kar ile doğanın, taşın toprağın birleşmesi, insanı mutlu ediyor. Bu yüzden kar yağdığı zaman gelirim. Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliğe sahip. Eski Gümüşhane Mahallesi'nin her iklimde başka bir güzelliği var. İnsan buraya geldiği zaman tarihi koklayabiliyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Burada kar bir farklı oluyor"

Her iklimde farklı farklı güzelliği olan Süleyman Mahallesi'nin karlı halini çok beğendiklerini söyleyen Züleyha Durakoğlu da, "Eski Gümüşhane'nin doğasını çok seviyorum. Yazın yeşillikleri ile çok güzel oluyor. Gümüşhane'nin en güzel yerlerinden biri. Kışın burada kar yağışını izlemek ayrı bir güzel oluyor. Buranın manzarası çok güzel. Biz her kış geliriz. Burada kar bir farklı oluyor. Doğası, tarihi bambaşka" diye konuştu.