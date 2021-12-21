İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 19-20 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 237 kilogram eroin ile 151 kilogram esrar yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 ve 20 Aralık’ta İstanbul’da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalaması yapan polis ekiplerini tebrik etti.
İstanbul’da;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 21, 2021
19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda;
- 151 kilogram ESRAR,
- 14 kg EROİN,
20 Aralık'ta;
Esenyurt’ta yapılan operasyonda;
- 223 kilo kg EROİN
ELE GEÇİRİLDİ.
kişi gözaltında.
Kahraman Polislerimize tebrikler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 19 Aralık’ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye’de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar ve 14 kilogram eroin, 20 Aralık’ta ise Esenyurt’ta yapılan operasyonda 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.