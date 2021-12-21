Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan, hastalığı nedeniyle konuşamayan ve yürüyemeyen 96 yaşındaki Hatice Toraman'ın tavuklarından ayrı kaldığı için üzüldüğünü anlayan çocukları, yaşlı kadının moralini düzeltmek için her gün eve tavuklarını getiriyor. İyileşmesi için farklı tedavi yöntemleri uygulansa da Toraman en büyük morali, tavuklarıyla bir araya geldiğinde yaşıyor.

Yıllardır baktığı tavuklarını özleyen 96 yaşındaki Hatice Toraman, hayvanları görünce mutlu oluyor. Tavukları eve geldiğinde kucağına alıyor, seviyor, onlarla konuşmaya çalışıyor. Tavuklar ise Hatice Toraman'ı hatırlayarak kucağından inmiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Tavuklarıyla bir araya geldiği gün mutlu oluyor

Gelini Reyhan Toraman, kayınvalidesi Hatice Toraman’ın hayvanları çok sevdiğini anlattı.

"Bildiğiniz köy hayatı yaşıyordu, inekleri ve tavukları vardı. Kayınvalidem hayvanlara fazla düşkündü. Evde kedi vardı, severdi. Biz de bir gün yıllarca baktığı tavuklarını getirdik, çok hoşuna gitti, sevmeye başladı. Ara ara yanına getiriyoruz, moral, motive oluyor. O gün çok mutlu oluyor."

Kızı Reyhan Aslı İskender ise, "Annem küçük yaştan itibaren tavuk beslermiş. Onlarla oldukça sık zaman geçirmiş. Fakat hastalanıp yürüyemediği için uzun süre onlardan uzak kaldı. İlk başlarda fark etmedik ama zamanla tavuklarını özlediğini anladık. Yanına getirdiğimizde ise çok mutlu oldu. Biz de her gün tavuklarını yanına getirip moral vermeye çalışıyoruz. Annemizi böyle mutlu görmek bizi sevindiriyor" dedi.