Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de enerji nakil kablolarını çalan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de jandarma, Gülşehir ilçesinde bağ ve bahçelerdeki enerji nakil kablolarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliyi tutukladı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde hafta sonu 4 ayrı bağ ve bahçeden enerji kabloları çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler yürüttükleri araştırma ve teknik takip sonucu isimleri belirtilmeyen 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan kablolar da ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
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