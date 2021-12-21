Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde hafta sonu 4 ayrı bağ ve bahçeden enerji kabloları çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri araştırma ve teknik takip sonucu isimleri belirtilmeyen 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan kablolar da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.