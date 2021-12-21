Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon trafik ışıklarında bekleyen tıra çarptı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ula ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Marmaris istikametine seyreden Ergün Külhaoğlu idaresindeki kamyon, Kızılağaç Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Nizamettin Alkoyun yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü Külhaoğlu hafif yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kendi imkanlarıyla aracından çıkan yaralıya sağlık ekibi müdahale etti.
Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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