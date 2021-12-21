Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki ana cadde, sokak, meydan ve okul bahçelerinde oluşan kar yığınları, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle toplanarak kamyonlara dolduruldu. Karlar, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle kıyıları onlarca metre çekilerek su seviyesi düşen Beyşehir Gölü kıyılarına dökülmeye başlandı. Damperli kamyonlarla Termiye Çayı’nın döküldüğü Jandarma Burnu mevkiindeki göl kenarına götürülen karlar, kıyıda kar yığınları oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kamyonlarla karların döküldüğü göl kenarında yaptığı açıklamada, “Beyşehir Gölü bugün çok mutlu, Beyşehir halkı mutlu, zira arzu ettiğimiz, özlediğimiz bir tabloyla beraberiz” dedi.

Beyşehir’de pandemi dönemi ile birlikte 2020 yılında kurak bir dönem yaşandığını vurgulayan Bayındır, Toroslar, Anamas Dağları ile Dedegöl zirvesindeki kar yüksekliğinin 1 metreyi hiç geçmediğine dikkati çekerek, “Kar kalınlığının Toroslar’da 1 metreyi geçmediği zaman Beyşehir Gölü’nün suyunun, kotunun düşeceğini iyi biliyoruz. Şükürler olsun bugün o anlamda çok mutluyuz, şu an Beyşehir merkezde 40-50 santim, yukarıdaki mahallerimizde 70’lere varan, dağlarda 3-4 metreleri bulan kar var. Ümit ediyoruz ki bu sürekli böyle olacak. Geçen yıl ocak ayının 20’sinde plan yapmıştık. Kar kalınlığının Beyşehir'de bu sene 4-5 metreyi bulacağını Anamas Dağları'nda görüyoruz ve şu anda dağlarımız bembeyaz kar” ifadelerine yer verdi.

"Göle can suyu oluyor"

Öte yandan, şehir merkezindeki karların toplanıp göl kıyılarına dökülmesi ilçede yaşayan vatandaşları da memnun etti. İlçe sakinlerinden Kadir Geviş, yapılan uygulamadan dolayı Beyşehir Belediyesine teşekkür ederken, “Belediyemiz şehir içindeki karları gölümüze getiriyor, hem şehrimizi temizliyor hem de gölümüzü karla dolduruyor. Bu karlar göle bir can suyu oluyor” diye konuştu.