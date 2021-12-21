AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kuraklık desteği ödemelerinin, geçen hafta cuma gününden itibaren yapılmaya başlandığı açıkladı.

Kuraklık desteklemeleri kuru tarım arazileri nohut, mercimek, arpa ve buğday gibi ekili alanları kapsıyor.

14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

En çok destek Sorgun'a

Yozgat genelinde en çok desteği yüzde 60 hasar kaydı tespitiyle Sorgun ilçesi alacak. Bu yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen Sorgun'da, 6 bin 568 çiftçinin ekmiş olduğu 633 bin dekar araziye toplamda 38 milyon 900 bin lira ödeme yapılacak.

İkinci sırada yer alan Boğazlıyan ilçesi ise 25 milyon lira ödeme alacak.