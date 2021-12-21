Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı, kara yollarında buzlanmaya neden olurken, birçok kısal mahalle yolunu da ulaşıma kapadı.

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Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapıldı.