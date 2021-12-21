Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da kardan kapanan yollar açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
Malatya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı, kara yollarında buzlanmaya neden olurken, birçok kısal mahalle yolunu da ulaşıma kapadı.
[Fotoğraf: DHA]
Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Malatya
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