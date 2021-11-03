İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Aktepe Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 233 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.