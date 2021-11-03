Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde polis ekiplerince 517 gram metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Ö.Ö’yü (48) durdurup üst araması yaptı.
Zanlının üzerinde 518 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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