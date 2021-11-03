Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde trafik kazasında bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde Muhammet Ali Öztürk idaresindeki 39 ABF 843 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Büyükkarıştıran yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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