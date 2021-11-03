Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zabıta ekipleri 12 ton kaçak kömür ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında yaptığı denetimler esnasında 12 ton kaçak kömür ele geçirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Zabıta ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, Osman Kavuncu Mahallesi Gazibey Sokak'ta durdurulan bir tırda 12 ton kaçak kömür buldu.
Ekipler, kaçak kömürleri imha edilmek üzere Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne yönlendirirken, hava kirliliğine sebep olan ve insan sağlığını tehdit eden kişilere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Kayseri Hava Kirliliği
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